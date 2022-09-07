Kistik Fibrozis Farkındalık Günü - Son Dakika
Üye Girişi

Kistik Fibrozis Farkındalık Günü

07.09.2022 14:06
Kistik Fibrozis Farkındalık Günü

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İlknur Görgün, genetik hastalıklardan kistik fibroziste tedavinin ömür boyu sürdüğünü bildirdi.

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İlknur Görgün, genetik hastalıklardan kistik fibroziste tedavinin ömür boyu sürdüğünü bildirdi.

Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, kistik fibrozis hastalığının solunum ve sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sistemi etkileyerek enfeksiyonlara ve hasara sebebiyet veren ölümcül genetik rahatsızlık olduğunu belirtti.

Bu hastalıkla ilgili farkındalığı artırmanın yanı sıra hekim, kamu ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapmak amacıyla derneğin kurulduğuna değinen Görgün, derneğin 10'uncu yılını kutladığını aktardı.

Görgün, Türkiye'de yaklaşık 6 binde 1 kişide kistik fibrozisin görüldüğüne işaret ederek, "Bu hastalıkla doğan bebeklerin tedavi süreçleri ömür boyu devam eder. Halen tedavisi süren hasta sayısının 3 bin 500 civarında olduğunu biliyoruz. Kistik fibroziste ortalama yaşam sürelerinin ve yaşam kalitesinin dünyada genelinde her geçen yıl arttığına şahitlik ediyoruz. Bu artışın en önemli nedeni, yeni geliştirilen ve kistik fibrozis tedavisinde çığır açan modülatör diye sınıflandırılan ilaçlara erişimin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Genetik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kistik Fibrozis Farkındalık Günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kistik Fibrozis Farkındalık Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement