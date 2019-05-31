Son Dakika Haberleri: Kit Harington Şöhreti Kaldıramadı
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Kit Harington Şöhreti Kaldıramadı

55 dakika önce

Kit Harington, yeniden kendisi olabilmek ve tükenmişlik sorunlarını çözmek için terapi görmeye başladığını ifade etti.

Kit Harington, yeniden kendisi olabilmek ve tükenmişlik sorunlarını çözmek için terapi görmeye başladığını ifade etti.
Kit Harington Şöhreti Kaldıramadı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:02 
Kit Harington, Magazin
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