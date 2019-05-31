Kit Harington Şöhreti Kaldıramadı
55 dakika önce
Kit Harington, yeniden kendisi olabilmek ve tükenmişlik sorunlarını çözmek için terapi görmeye başladığını ifade etti.
Kit Harington
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:02
, yeniden kendisi olabilmek ve tükenmişlik sorunlarını çözmek için terapi görmeye başladığını ifade etti.
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