KİT Komisyonu CHP'nin itirazlarını görüştü

TBMM KİT Komisyonu, CHP'nin, TRT Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2011 ile 2016 yılları arasında daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine yönelik itirazlarını kabul etmedi.

Komisyon, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında, CHP'nin itirazlarını görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan oylamada, CHP'nin, TRT, TOKİ ve TCDD'nin daha önce ibra edilen 2011 ile 2016 yılları arasındaki hesaplarına ilişkin itirazları kabul edilmedi.