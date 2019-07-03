Son Dakika Haberleri: KİT'lerdeki istihdam rakamları
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KİT'lerdeki istihdam rakamları

13 dakika önce

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un birinci çeyreği itibarıyla 101 bin 867 kişi görev yapıyor.

KİT'lerdeki istihdam rakamları, System.String[]
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un birinci çeyreği itibarıyla 101 bin 867 kişi görev yapıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 1. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.
Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 101 bin 867 kişi çalışıyor. Bunların 95 bin 558'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 309'u ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.
Çalışanların 4 bin 1'i memur, 43 bin 986'sı sözleşmeli, 47 bin 105'i kapsam içi işçi, 3 bin 428'si kapsam dışı işçi ve 3 bin 347'si de geçici işçi statüsünde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Maliye Bakanlığı, İşçi, Ekonomi
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