KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2019'un ikinci çeyreği itibarıyla 110 bin 755 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 2. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda 110 bin 755 kişi çalışıyor. Bunların 104 bin 705'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 50'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 3'ü memur, 43 bin 995'i sözleşmeli, 47 bin 672'si kapsam içi işçi, 3 bin 439'u kapsam dışı işçi ve 11 bin 646'sı da geçici işçi statüsünde bulunuyor.