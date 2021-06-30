KİT'lerdeki istihdam rakamları

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın birinci çeyreği itibarıyla toplam 101 bin 767 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının 1. çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 101 bin 767 kişi çalışırken, bunların 95 bin 862'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 5 bin 905'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 65'i memur, 43 bin 887'i sözleşmeli, 47 bin 158'i kapsam içi işçi, 3 bin 453'ü kapsam dışı işçi, 3 bin 204'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.