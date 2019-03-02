KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi
1 saat önce
TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.
TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:20
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