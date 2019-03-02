Son Dakika Haberleri: KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi

KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi

1 saat önce

TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.

KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi, System.String[]
TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:20 

Türkiye Elektrik İletim AŞ, İşçi, Ekonomi
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