KİT'lerdeki taşeron işçilerden kadro talebi

TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.

TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi "taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanması" için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.

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