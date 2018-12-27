Son Dakika Haberleri: KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

2 saat önce

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek.

KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi, System.String[]
KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:14 

Ekonomi
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