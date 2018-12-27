KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek.

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek.

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