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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira
40 dakika önce
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2019 yılının 4. çeyreği itibarıyla 105 milyar lira oldu.
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2019 yılının 4. çeyreği itibarıyla 105 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:46
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