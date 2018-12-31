KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira
43 dakika önce
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:30
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