KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.

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