Son Dakika Haberleri: KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira

43 dakika önce

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira, System.String[]
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in 3. çeyreği itibarıyla 68,7 milyar lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

Son Dakika! Amorti Rakamları Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 68,7 milyar lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]