Son Dakika Haberleri: Kit ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 77,5 Milyar Lira

Kit ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 77,5 Milyar Lira

39 dakika önce

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, geçen yılın 4. çeyreği itibarıyla 77 milyar 496 milyon 881 bin lira oldu.

Kit ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 77,5 Milyar Lira, System.String[]
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, geçen yılın 4. çeyreği itibarıyla 77 milyar 496 milyon 881 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoklarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 67 milyar lira, dış borçları ise 10,5 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 77,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar bir önceki çeyrekte 68,8 milyar lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 23 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 20,3 milyar lirayla özel şahısların, 10,2 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise geçen yılın 4. çeyreği sonunda 1 milyar 347 milyon 915 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 255 milyon 214 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri olurken, bu kuruluşu 61 milyon 871 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Söz, Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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