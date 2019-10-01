Son Dakika Haberleri: KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira
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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira

1 saat önce

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83,8 milyar lira oldu.

KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira, System.String[]

KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83,8 milyar lira oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:01 
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