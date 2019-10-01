KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 83,8 milyar lira
1 saat önce
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83,8 milyar lira oldu.
KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 2. çeyreği itibarıyla 83,8 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:01
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