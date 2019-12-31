KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla 89 milyar 217 milyon 806 bin lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 3. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 77 milyar 765 milyon lira, dış borçları ise 11 milyar 452 milyon lira oldu. Böylece toplam borç stoku 89,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 27,1 milyar lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 17,9 milyar lirayla özel şahıslar, 16 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.

KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 3. çeyrek sonu itibarıyla 877 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 569 milyon 678 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 267 milyon 298 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.