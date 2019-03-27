Son Dakika Haberleri: Kıta Görevinde Yeni Düzenleme

Kıta Görevinde Yeni Düzenleme

1 saat önce

Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı.

Kıta Görevinde Yeni Düzenleme, System.String[]
Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı.

Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, meslek programlarının gelişme devre sayısı üçten dörde yükseltildi. Yeni eklenen ve albay rütbesini kapsayan "İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi" ile subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirileceklerle stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmak amaçlanıyor.

Bu çerçevede subaylar "Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü"ne gönderilecek. Bu devrede subaylar, bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargahlarda, karargah subaylığına atanacak.

Yönetmelik kapsamında, "Kıta Görevi" başlıklı maddede yapılan değişiklikle de üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:06:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıta Görevinde Yeni Düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]