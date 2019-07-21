"Kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Türkiye
'yi Antalya
Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:47
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