Son Dakika Haberleri: "Kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
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"Kıta sahanlığımızda arama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Türkiye'yi Antalya Körfezi'yle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
fuat oktay, Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:47 
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