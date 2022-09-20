Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

20.09.2022 11:44
Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Osmanlı göçmenlerinin dünyasını yeniden hatırlatacak "Ottoman America" belgesel filmi, kitap oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Osmanlı göçmenlerinin dünyasını yeniden hatırlatacak "Ottoman America" belgesel filmi, kitap oldu. "Ottoman America" kitabı, ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna anlatacak ve okuyucular kitapta yazılan her bölümü, bölüm başlığının altında bulunan QR kodlarını okutarak da izleyebilecek. ABD'de kitaba yönelik yapılan tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı kitap takdim edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), Bay Atlantic University, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen "Ottoman America Kitabı"nın tanıtımı ve takdimi, 18 Eylül 2022 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri saatiyle 19: 30'da New York Eyaleti Rockefeller Center'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Özel bir oturumla 250 konuğun bir araya geldiği program, kitap tanıtım filminin izletilmesinin akabinde, konuklara Ottoman America QR Kitaplarının dağıtılmasıyla devam etti. YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da imzalı kitap takdim edildi.

ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna nesnel bir biçimde anlatmayı amaçlayan kitap, kişisel öykülerin kaybolan Osmanlı'nın Amerika'sına ışık tutuyor. Ayrıca okuyucuların bu kayıp zamanın yeniden keşfedilmesi sırasında hem bilgilendirilmesi hem de kişisel hikayelerin parçası olması sağlanacak.

ANADOLU'NUN TANITILMASI DA SAĞLANACAK

ABD'ye 1900'lerin başında gelen Türk göçmenlerin hem ABD hem de Türkiye'ye katkılarını ortaya koymak, Türklere ortak bir platform sağlamak, Türklerin ülkeye katkılarını gün yüzüne çıkmasını sağlamak kitabın hedefleri arasında yer alıyor.

Kitapla ayrıca Türk asıllı iş insanları ve politikacıların eline güçlü bir tarihsel veri tabanı sunmayı, Anadolu'nun tanıtılmasını sağlayarak turizme katkıda bulunmayı, ABD'ye göç edenler hakkındaki yanlış algıları olumlu yönde değiştirerek ülkedeki göçmen tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirmeyi ve 100 yıldan daha uzun süredir ABD'de bulunan Türk toplumu üyelerinin, bu ülkeye olan aidiyetlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Göçmenlerin Amerika'ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan kitap, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikayelerini anlatıyor.

Osmanlı Hükümeti tarafından 1910'da Washington Büyükelçiliği'ne ataşe olarak atanan, 6 dil bilen ve Dünya Ticaret Merkezi'nin gelecekte bulunacağı bölgeye bir cami inşa ettiren İmam Mehmed Ali Efendi de hikayesi, kitapta anlatılan isimlerin arasında yer alıyor.


YORUMLAR
500
Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:54:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement