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KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA HÂLÂ KALDIRILMADI

6 saat önce

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA HÂLÂ KALDIRILMADI, System.String[]
SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

Mahmutpaşa'daki  tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı. Tabela yapılan eleştirilere rağmen hala kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kitabeden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Agah Efendi, Mahmutpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:47 Kaynak: DHA
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