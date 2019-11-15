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KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI

6 saat önce

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI, System.String[]
SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası DHA'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.

Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kitabenin kaldırılmış hali (fotoğraf)

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-Kitabeden görüntüler ve tabeladan dün çekilen görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
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