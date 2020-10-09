Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı - Son Dakika

Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı

09.10.2020 13:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Eylül tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan kitabevine gelen bir kadın, bir süre raflardaki kitapları inceledi. Daha sonra şahıs eline aldığı 5 TL değerindeki kitabı almak istediğini söyleyerek, kitabevi çalışanına ücretini ödedi. Daha sonra kitabevinde oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan rafta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonunu çalan kadının kitabevine girdiği görülüyor. Bir süre boyunca raflardaki kitapları inceliyor. Daha sonra şahıs eline aldığı bir kitabı satın alıyor. Daha sonra dükkanda oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada rafta duran cep telefonunu alıyor. Şahıs daha sonra hızla dükkandan uzaklaşıyor.

"Kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük"

Olayla ilgili konuşan kitabevi sahibi Mustafa Anayurtlu, cep telefonunun olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen bulunamadığını ifade ederek, "Akşam saatleriydi. 3-4 müşteri geldi. Müşteri kılığındaki ilgili kişi de geldi. 5 TL değerinde bir kitap satın aldı. Biz diğer müşterilerle ilgilenirken buradaki cep telefonumu elini sokarak aldı ve hızlıca dükkanımızdan uzaklaştı. Telefonumuz özel bir telefondu. 10 yıllık bir şirket hattıydı. Müşteriler o cep telefonunu arayınca ulaşamadıklarını bildirdiler. Biz de aramaya başladık. Çalındığını fark ettik. Daha sonra kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük. Hemen emniyeti aradık. Emniyetten iki tane arkadaş geldi. Hırsızlık masasının çok işi varmış. Resmi polis haklarımızı anlattı. Biz de haklarımızı bildiğimizi söyleyerek teşekkür ettik. Olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen henüz bir sonuç alamadık. Sakarya'da da iş yerimiz var, aynı olay orada başımıza gelmişti. 3 saat sonra telefonumuz bir mağazaya satılırken polis ekipleri tarafından ele geçirilmişti. Buradan da Sakarya Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz. Telefonumuzun içerisinde özel numaramız var. Biz telefonumuzun bulunup ilgili kişinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı
Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı

Kocaeli, Kadın, İzmit, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir
Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı Galatasaray'ın, erken dönme ihtimali nedeniyle Muslera'nın lisansını çıkarttı         
14:03
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum         
11:57
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei