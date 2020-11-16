"Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programı - Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu
16.11.2020 14:14
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun konuşması Tanıtım filmi ANKARA - Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun konuşması
Tanıtım filmi ANKARA - Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle' programı - Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu - Son Dakika
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