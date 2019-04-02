Son Dakika Haberleri: Kitabını Kapan Forum Aydın'da Buluşacak

Kitabını Kapan Forum Aydın'da Buluşacak

47 dakika önce

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu kez kitabını kapıp gelen herkesi bir araya topluyor.

Kitabını Kapan Forum Aydın'da Buluşacak, System.String[]
Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu kez kitabını kapıp gelen herkesi bir araya topluyor.

4 Nisan Perşembe günü Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamında yürüttüğü "Let's Take a Bokk" projesi kapsamında Forum Aydın'da buluşacak olan 85 öğrenci, alışveriş merkezini adeta açık bir kütüphaneye dönüştürecek. Kitap okumanın hayatımızdaki önemli yerine dikkat çekecek bu projenin bir parçası olmak isteyen herkes, kitabıyla beraber saat 17.00'de Forum Aydın'a davet edildi.

Aydın'da gerçekleştirilecek proje toplantısı için ilde bulunan misafir öğrencilerin de katılımıyla toplam 85 genç, Forum Aydın'ın her köşesinde konuyla ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla bir saat boyunca kitap okuyacak. Kitap okuma etkinliğinin ardından farklı kültürlerden gelen gençler, kendi ülkelerinin önemli yazar ve şairlerini birbirlerine tanıtacakları mini konuşmalar yapacaklar.

Finlandiya koordinatörlüğünde İtalya, Romanya, Türkiye, Litvanya ve Portekiz ortaklığında yürütülen bu projenin amacı, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırmak olarak vurgulanıyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:08 Kaynak: İHA

4 Nisan, Anadolu Lisesi, Aydın, Güncel
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