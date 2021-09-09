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Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak - Son Dakika

Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak

09.09.2021 11:26
Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak, System.String[]

Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı ve yazar Halil Pehlivan, "Ölüler Üşür mü" adlı kitabının gelirini, Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlayacak.

Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı ve yazar Halil Pehlivan, "Ölüler Üşür mü" adlı kitabının gelirini, Afrika'da su kuyusu açılması için bağışlayacak.

Pehlivan, 6 yıl önce yazmaya başladığı ve farklı konuya ilişkin düşüncelerini kaleme aldığı 40 yazıdan oluşan 240 sayfalık "Ölüler Üşür mü" kitabını tamamladı.

Yazar Pehlivan, eylül başında kitapçılar ve online alışveriş sitelerinde 30 liradan satışa sunulan kitaptan elde edilen gelirle Afrika'da su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Halil Pehlivan, AA muhabirine, kitabının yazım aşamasından itibaren Afrika'da su kuyusu açma hayali olduğunu söyledi.

Bu amaçla yola çıktığı kitabını tamamlayarak eylül başından itibaren okuyucuyla buluşturduğunu belirten Pehlivan, kitabından birbirinden farklı 40 yazı kaleme aldığını anlattı.

Pehlivan, kitaba da adını veren yazılarından birinin, Suriye'de kimyasal saldırı sonucu zehirlenerek ölen 3 çocuk olduğunu ifade ederek, "Annelerinin feryadını hatırlıyorum, ölen çocukların üzerine yaz sıcağında görevliler buz kalıbı koyarken anneleri feryatla 'Üzerine buz kalıbı koymayın. Onlar üşürler.' sözleri benliğimde canlı duruyor. Kendimi bir odaya kapatarak ağlayarak yazdım. Kitabın ismini bu şekilde belirledik." dedi.

Türkiye'nin politikalarının insanı yaşatmak üzerine olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Devletimiz elinden geldiği kadarı ile Afrika'da, nerede mağdur, ihtiyaç sahibi varsa nerede olduğuna bakmadan koşup imdadına yetişiyor, çaba sarf ediyor. Bizim karınca misali ufak da olsa katkımız olursa ruhumuzda çok büyük bir yer edinecek. Kitabımızdan elde edilecek gelirle Afrika'da bir veya birkaç tane su kuyusu açtırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kitabın gelirinin su kuyusu için kullanılacağının öğrenilmesi üzerine yayımcı firmanın maliyet dışında pay almadığını kaydeden Pehlivan, okuyucuların ise kitaba ilgi gösterdiğini aktardı.

Pehlivan, kitabın sahibinin okuyucular olduğunu ve onlarla birlikte bu görevi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak
Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak
Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak
Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak
Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak

Halil Pehlivan, Afrika, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak - Son Dakika


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