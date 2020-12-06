Kıtalar arası online resim dersi - Son Dakika

Kıtalar arası online resim dersi

06.12.2020 12:50

Kıtalar arası online resim dersi İzmir'de sanat atölyesi kurucusu olan Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, korona virüs nedeniyle derslerini online olarak yapmaya başladı.

Kıtalar arası online resim dersi

İZMİR - İzmir'de sanat atölyesi kurucusu olan Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, korona virüs nedeniyle derslerini online olarak yapmaya başladı. Amerika ve İsviçre'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciyi resimle buluşturan Apaydın, çocukların ağırlıklı olarak evlerini ve korona virüsü çizme eğiliminde olduğunu söyledi.

Yediden yetmişe herkesi evde kalmaya mecbur bırakan korona virüs, eğitim alanında da yeni bir dönem başlattı. Resim Öğretmeni Tülay Apaydın, İzmir'de kurucusu olduğu sanat atölyesinde çocuklara resim dersleri veriyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında özel eğitim kursları eğitim faaliyetlerine ara verince Apaydın da derslerini online ortama taşıdı. Apaydın, son bir ayda yurt içi ve yurt dışından 30 öğrencisini sanal ortamda resimle buluşturarak, İzmir'den Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Ankara, İsviçre ve Amerika'ya sanat köprüsü kurdu.

"Kıtaların kavuşması gibi"

Apaydın, "Korona virüs pandemisi döneminde okullar ve atölyeler bir süreliğine kapanınca ne yapabiliriz dedik. Bu dönemde özellikle çocukların psikolojileri çok önemli. Çünkü arkadaşlarından kopuyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Böyle bir dönemde en iyi terapi şeklinin resim olduğunu düşündük. Çocukları bilgisayardan uzak tutmaya çalışırken, pandemi nedeniyle hepimiz bilgisayarların kucağına düştük. Ben de bilgisayar dünyasına çok yakın biri değilim ama teknolojiyi bilinçli kullandığımızda ne kadar yararlı olduğunu da anladık. Bu süreçte çocuklarla online olarak resim çalışmalarını sürdürmeye başladık. Onlara çalışacakları modelleri internet üzerinden gönderiyorum. Onlar çalışırken de ben de onları takip ediyorum. Karşılarında bir otorite görmek çocukların verimliliğini artırıyor. Biz online ders yapmaya başlayınca uzaktan ders almak isteyen öğrencilerimiz bizimle iletişime geçti. Şu anda Amerika'dan dört, İsviçre'den iki çocuğumuzla uzaktan resim dersi işliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin her noktasından pek çok öğrencimle online ders yapıyoruz. Amerika'daki öğrencilerim yılda 2 ay Türkiye'de kalıp resim dersi görüyordu ancak online eğitim sayesinde her gün kavuşmuş oluyoruz. Kıtaların kavuşması gibi kesintisiz bir iletişim kuruyoruz" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle çocukların çizdiği resimlerde dikkat çekici değişimlerin de olduğunu aktaran Apaydın, "Gözlemlerime göre çocuklar artık hep evlerini çiziyor. Bu beni biraz hüzünlendiriyor. Çocuklar evlerinden çıkmadığı için çeşit çeşit evler çiziyor. Bazen de korona virüs resimleri çiziyorlar. Kimi kendini virüsle savaşırken çizerken, kimi de virüsü çok korkutucu bir şekilde resmediyor" ifadelerini kullandı.

Kıtalar arası online resim dersi
Kıtalar arası online resim dersi
Kıtalar arası online resim dersi
Kıtalar arası online resim dersi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İzmir, Resim, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kıtalar arası online resim dersi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı         
09:44
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 13:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıtalar arası online resim dersi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei