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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası

1 saat önce

Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nın ilk tur maçlarına ev sahipliği yapacak.

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Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nın ilk tur maçlarına ev sahipliği yapacak.
Zeytinburnu Belediyesinde yapılan açıklamada, 20-22 Eylül'de Silivrikapı'daki buz pistinde gerçekleşecek turnuvaya Sırbistan, Bulgaristan ve İzlanda'dan temsilcilerin katılacağı belirtildi.
Zeytinburnu Belediyespor'un, kendi sahasında düzenlenecek organizasyonda grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bir üst gruba yükseleceği ifade edildi.
Zeytinburnu Belediyespor Kulübü Başkanı Halit Albayrak, organizasyonu en iyi şekilde düzenlemek adına ellerinden geleni yapacaklarını aktararak, "Takımımız bu yıl beşinci kez Kıtalararası Buz Hokeyi Kupasına katılacak. Ev sahipliği aday başvurularımız bugüne kadar terör ve güvenlik gibi bahanelerle görmezden gelindi. Şimdi gururla söylemek isterim ki Budapeşte'de yapılan toplantıda bu organizasyonun 20-22 Eylül tarihlerinde göz bebeğimiz, medeniyet ve kültür beşiğimiz İstanbul'umuzda yapılması kararlaştırıldı. Organizasyon becerimizi ve misafirperverliğimizi göstermemiz için çok güzel bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Türkiye, Zeytinburnu, Spor
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