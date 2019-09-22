Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası
1 saat önce
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda Zeytinburnu Belediyespor ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda Zeytinburnu Belediyespor ikinci oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanan A Grubu maçları yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Zeytinburnu Belediyespor, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarının olduğu A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi.
Grubu birinci sırada bitiren Kızılyıldız, ikinci grup müsabakalarını ekim ayında Ukrayna'da oynayacak.
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