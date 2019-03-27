Son Dakika Haberleri: Kıtaları Bağlayan Avrasya Tüneli, Ekonomiye Katkısını Sürdürüyor

Kıtaları Bağlayan Avrasya Tüneli, Ekonomiye Katkısını Sürdürüyor

35 dakika önce

Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.

Kıtaları Bağlayan Avrasya Tüneli, Ekonomiye Katkısını Sürdürüyor, System.String[]
Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.

20 Aralık 2016'da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1.2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Ekonomiye katkısı artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, açılışı ile 2018 yılı Aralık ayını kapsayan dönemde Avrasya Tüneli'nden geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aşmıştı. Hesaplamalar ile elde edilen rakamlara göre tünelden geçiş yapan araç sayısı 35 milyona yaklaştı. 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 1.2 milyar lira olarak açıklanan tünelin sağladığı ekonomik katkının aylık ortalamalara göre yüzde 1.24 düzeyinde arttığı hesaplandı.

Ödüle doymadı

Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüllerinin en sonuncusu, Arup ile birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje oldu. Yenilikleri içeren bu proje New Civil Engineers Dergisi tarafından "Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Londra'da gerçekleştirilen törene katılan Avrasya Tüneli ve Arup yetkilileri, ödülü New Civil Engineer dergisinin editörü Mark Hansfordun elinden aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

Asya, Aralık, Avrasya Tüneli, Ekonomi
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