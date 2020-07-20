Kitap 1820 Filmi - Son Dakika

Soner, 1820 yılında Yahya adıyla yaşadığını iddia eden genç bir adamdır. Gizemli bir kitabı aramaya koyulan Soner, bunun İzmir'den İstanbul'a doğru yola koyulur. Gizemli güçlerin korumasında olan kitabı bulmak için zorlu bir maceraya atılan Soner, kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.
Yönetmen: Deniz Deniz
Senaryo: Deniz Deniz
Oyuncular: Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel, Ekrem Emir Kaltar
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Kitap 1820
Yapımcı Firma: Melodi Müzik Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: B Kare Film
Vizyon Tarihi: 11.09.2020
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