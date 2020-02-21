"KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'KİTAP 1820' filminin çekimleri başladı - Son Dakika Magazin

"KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı

6 saat önce

Başrollerini Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve Ekrem Emir Kaltar'ın üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.

Başrollerini Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve Ekrem Emir Kaltar'ın üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.


İzmir'den İstanbul'a uzanan yolculuk sırasında gizemli güçler tarafından korunan kitabı bulmaya çalışan Soner'in gerilim ve korku dolu hikayesi, hiç beklenmedik bir yerde sona eriyor.


Yapımcılığını Serkan Güler'in, yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Deniz'in üstlendiği "KİTAP 1820" filminin çekimleri Çatalca Orman Köyleri'nde başladı.


Üçleme olarak çekilecek "KİTAP 1820" serinin ilk filmi olarak mayıs ayında izleyiciyle buluşacak.

Serkan Güler, İstanbul, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:09 
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