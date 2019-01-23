Son Dakika Haberleri: Kitap Arası Uyuşturucu Sevkiyatı

Kitap Arası Uyuşturucu Sevkiyatı

1 saat önce

Kitap arası uyuşturucu sevkiyatıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Kitap arası uyuşturucu sevkiyatı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yolcu minibüsünde seyahat eden bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında yapılan arama neticesinde, çantasında bulunan kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Gürpınar, 3. Sayfa
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