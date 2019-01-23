Kitap Arası Uyuşturucu Sevkiyatı
1 saat önce
Kitap arası uyuşturucu sevkiyatıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Kitap arası uyuşturucu sevkiyatı
VAN - Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yolcu minibüsünde seyahat eden bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında yapılan arama neticesinde, çantasında bulunan kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı
Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e Kitap Eleştirisi: Sayfalar Altın mı?
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı