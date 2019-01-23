Kitap Arasında Eroin Sevkıyatı
49 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yolcu minibüsünde seyahat eden bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında yapılan aramada, çantasında bulunan kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
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