Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarı İçin Öğrencilere Kumbara Dağıtıldı

Kitap Fuarı İçin Öğrencilere Kumbara Dağıtıldı

1 saat önce

Malatya'da bu yıl 8.si düzenlenecek olan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı öncesi öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Kitap Fuarı İçin Öğrencilere Kumbara Dağıtıldı, System.String[]
Malatya'da bu yıl 8.si düzenlenecek olan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı öncesi öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri arasında yer alan 'Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun' projesi düzenlenen programla tanıtıldı. Programda öğrencilere kumbara dağıtılarak kitap okumanın önemine dikkat çekildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilere çok kitap okumaları yönünde nasihatte bulundu. Malatya Valisi Aydın Baruş ise kalkınmanın en büyük unsurunun insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "İnsanlığı geleceğe hazırlayan toplumlar, aynı zamanda hızlı bir şekilde kalkınan ve dünyada söz sahibi olan toplumlardır.İnsana ne kadar değer verirsek elimizdeki imkanlar ne olursa olsun, bu yarışta öne çıkma şansına sahip olabiliriz. Kalkınma yarışında insanı nitelikli kılmanın en temel yolu, insanımızı, yetişkin, bilgili ve donanımlı hale getirmektir. Geçmişin, bugünün ve geleceğin bilgisine sahip olan ülkeler dünya ile ilgili söz söyleme kudretine sahip olurlar. Bilgi elde etmek için çalışmanın sınırı yoktur" diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere kumbara dağıtan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Başkan Polat, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

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