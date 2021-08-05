Kitap Fuarı ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yapmayı planladığı Kitap Fuarı için hazırlıklara başlarken Ağustos ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamazken bu yıl vaka sayılarının önümüzdeki günlerde artmayacağı ümit edilerek ihale çalışmasına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan KAYTUR A.Ş. üzerinden gerçekleştirilecek olan ihale 151 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Geçici teminatı 4530 TL olan ihale için son müracaat tarihi 16 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlenirken yine ihale 16 Ağustos Pazartesi günü KAYTUR A.Ş. hizmet binası 4. kat ihale salonunda gerçekleştirilecek. 08 ekim - 17 ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı ihalesi için en az üç yıl süre ile Fuarcılık hizmeti veya organizasyon hizmeti işletmeciliği yapma şartı aranıyor.

Pandemi sebebiyle fuarın yapılıp yapılamayacağı merak konusu. - KAYSERİ