Kitap Fuarı, Kültür ve Sanat Merkezi'ne Taşınıyor

Kitapseverler İstanbul'un merkezinde ve ilk kez bir kültür sanat merkezinde yazarlar ile aynı sahneyi paylaşacağı kitap fuarı ile tanışacak. 2001 yılından bu yana Türkiye'nin en yenilikçi fuarlarına imza atan NAP Fuarcılık tarafından hayata geçirilen ve şehrin merkezinde gerçekleştirilecek Yeni Nesil Kitap Fuarı okurlara ve yazarlara farklı bir deneyim yaşatacak. Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarını bir araya getirecek olan Yeni Nesil Kitap Fuarı 11 – 20 Ocak tarihleri arasında Zorlu PSM'de kapılarını açacak.

Teknolojik altyapı ile gençleri okumaya teşvik etmeyi hedefliyor

İnsanların kitaplara ulaşmak için harcayacağı zamanı en aza indirmek amacıyla İstanbul'un merkezinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek kitap fuarında; 10 gün sürecinde imza günleri, söyleşiler gibi 160 ekinlik ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Kahraman Tazeoğlu, İpek Çalışlar, Müfit Can Saçıntı, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Mavisel Yener, Işık Öğütçü, Cemalnur Sargut, Emel Başdoğan, Serdar Aksu, Sevinç Erbulak, Murat Gürsoy, Sevil Atasoy, Sinan Canan, Meltem Şarkışlalı, Sinan Akyüz, Barış Muslu gibi çok sayıda değerli isim de fuarda imza günleri ve söyleşilerle okuyucularla buluşacak.

Teknolojinin hızla gelişim gösterdiği bir dönemde teknoloji ile kitapseverleri buluşturarak okumaya teşvik etmeyi hedefleyen Yeni Nesil Kitap Fuarı özellikle gençlere yenilikler dünyasının kapılarını açarken, yazarlar ve yayınevleri için de bambaşka bir deneyim sunacak. QR teknolojisiyle görme engelliler de istedikleri standa rahatlıkla ulaşabilecek ve fuarı diledikleri gibi gezebilecekleri Yeni Nesil Kitap Fuarı gençler, ders arasında ya da hafta sonunda rahatlıkla fuar alanına gelip önemli yazarlarıyla buluşabilecekler ve keyifli bir fuar ortamında kitaplarını imzalatabilecekler.

Fuarda dünyaca ünlü yazarların kitapları ile buluşacak olan ziyaretçiler; Damdaki Kemancı, Dali'nin Kadınları, Banka Soygunu, Hayvan Çiftliği gibi kitaplardan uyarlanan tiyatro gösterimlerini de Kitap Fuarı İstanbul sosyal medya hesaplarından yapılacak yarışma ve çekilişlerden kazandıkları davetiyeler ile Zorlu PSM'de ücretsiz olarak izleyebilecekler.