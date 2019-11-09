Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarı'nda aşırı yoğunluk havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Kitap Fuarı'nda aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

Kitap Fuarı'nda aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

6 saat önce

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı yanı kapılarını kapatacak. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanına binlerce kişi akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu, üst geçit ve yolları da olumsuz etkiledi. İnsan yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

Kitap Fuarı'nda aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarı'nda aşırı yoğunluk havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]