Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi

TOKAT Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarına 7'sinden 70'ine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tokat Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen kitap fuarı Cumhuriyet Meydanında 2 bin metrekare alanda kurulan dev çadırda açıldı. 50 stantta 100 yayın evi tarafından 1 milyon kitap okur severlerle buluşturuldu. Başta öğrenciler olmak üzere kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonuna kadar açık olacak olan fuarda ünlü yazarların kitaplarını imzalayarak söyleşi yapması bekleniyor.