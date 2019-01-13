Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarına Rekor Ziyaretçi

Kitap Fuarına Rekor Ziyaretçi

1 saat önce

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı.

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı.

Adanalı kitapseverlerin heyecanla beklediği 12. Çukurova kitap Fuarı, kapılarını 5 Ocak'ta kapılarını açtı. Bir hafta boyunca birçok yazar kitapseverlerle buluştu. Küçüğünden büyüğüne kadar herkes sayfalara dokundu. İlk günden başlayan yoğunluk hafta boyunca devam etti. Ancak fuarın son günü hafta sonu ile birleşince izdiham kaçınılmaz oldu. Otoparktan yansıyan bu görüntü kalabalığı gözler önüne serdi. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekora imza atan fuar, bir sonraki yıl için kapılarını kapattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Adana, Çukurova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:49:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarına Rekor Ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]