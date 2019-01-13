Kitap Fuarına Rekor Ziyaretçi
1 saat önce
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı.
Adana
'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova
Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı.
Adanalı kitapseverlerin heyecanla beklediği 12. Çukurova kitap Fuarı, kapılarını 5 Ocak'ta kapılarını açtı. Bir hafta boyunca birçok yazar kitapseverlerle buluştu. Küçüğünden büyüğüne kadar herkes sayfalara dokundu. İlk günden başlayan yoğunluk hafta boyunca devam etti. Ancak fuarın son günü hafta sonu ile birleşince izdiham kaçınılmaz oldu. Otoparktan yansıyan bu görüntü kalabalığı gözler önüne serdi. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekora imza atan fuar, bir sonraki yıl için kapılarını kapattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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