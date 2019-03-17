Son Dakika Haberleri: Kitap Fuarında Narkotik Standı

Kitap Fuarında Narkotik Standı

11 dakika önce

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı'nda Narko Nokta standı açarak hem kitapseverleri hem de çocukları madde ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı'nda Narko Nokta standı açarak hem kitapseverleri hem de çocukları madde ile mücadele konusunda bilgilendirdi. Dedektör narkotik köpeklerinin de bulunduğu standa ilgi yoğun oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı'nda Narko Nokta standı açtı. Stantta madde bağımlılığı ve madde ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendiren narkotik polisi, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri de dağıttı. Stantta en büyük ilgiyi ise dedektör narkotik köpekleri Rona ve Galia gördü. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği dedektör köpekler gün boyu stantta şov yaptı. Stantta aynı zamanda narkotik polisi tarafından kullanılan motosikletler de yoğun ilgi gördü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

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