Son Dakika Haberleri: Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret etti
Son Dakika Yerel Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yoğun ilgi görüyor.

Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu özellikle Şanlıurfalıların akın ettiği fuara katılım şimdiden 200 bine yaklaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 50'si yerel olmak üzere 200'e yakın şair-yazarın ve 160 yayınevinin katılımıyla düzenlediği '3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na katılım şimdiden rekor düzeye ulaştı. Hafta sonu çevre illerden de vatandaşların akın ettiği fuarda bir yandan yazar söyleşileri sürerken, diğer yandan ünlü şair ve yazarların imzalı kitabını almak isteyen okurlar uzun sıralar oluşturdu.

Dördüncü gün itibariyle 200 bine yakın kitapseverin ziyaret ettiği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' gençlerin buluşma adresi haline gelirken, organizasyon vatandaşlardan tam not aldı. 11 Nisan Fuar Merkezinde 1 Aralık tarihine kadar sürecek kitap fuarını gezen kitapseverler böylesine bir organizasyonu Şanlıurfa'ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Tüm Şanlıurfa halkını fuara davet eden ziyaretçiler, "Şanlıurfa'mızın böylesine yoğun geçen bir fuarla gündeme gelmesi bizleri mutlu ediyor. Şanlıurfa'nın bu tür görüntülerle yansıması gurur verici. Çok önemli yazarlarla bir arada olmamızı sağlayan Başkan Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kitap fuarını 4 günde 200 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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