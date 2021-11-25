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Kitap Günleri Fuarı Hafta Sonu dolu dolu geçecek - Son Dakika

Kitap Günleri Fuarı Hafta Sonu dolu dolu geçecek

25.11.2021 14:48
Kitap Günleri Fuarı Hafta Sonu dolu dolu geçecek

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlediği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor.

Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden değerli yazarlarla finali yapılacak etkinlikte, İlber Ortaylı ve Pelin Çift'in de aralarında bulunduğu isimler İnegöl'de hayranlarıyla buluşacak.

İnegöl Belediyesi'nin MODEF fuar alanında bu yıl 5'incisini düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabın okuyucuyla buluştuğu 9 günlük Kitap Günleri Fuarı, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Her gün birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza günlerinde hayranlarıyla bir araya geldiği Kitap Günleri, hafta sonu muhteşem bir finale hazırlanıyor.

KİTAP FUARI HAFTA SONU BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLARI AĞIRLAYACAK

20 Kasım'da kapılarını açan ve 28 Kasım Pazar günü son bulacak olan İnegöl Kitap Günleri, 9 günde 100 bin dolayında ziyaretçi hedefliyor. Bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu okullardan ücretsiz olarak servislerle taşınan öğrenciler oluştururken, hafta sonu hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin Kitap Günleri Fuarına akın etmesi bekleniyor.

İLBER ORTAYLI CUMARTESİ GÜNÜ İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK

Final günleri için birbirinden değerli yazarları ağırlayacak etkinlikte 27 Kasım Cumartesi günü 15.00'da tarihçi yazar İlber Ortaylı "Yakın Tarihin Gerçekleri" konulu söyleşi ile İnegöllülerle buluşacak. MODEF Fuar alanı yanında bulunan İnegöl Belediye Spor Salonunda yapılacak söyleşide, İlber Ortaylı kitaplarını da imzalayacak. Yine Cumartesi günü 14.00'da Kitap Günleri Fuar alanı 3. İmza Salonunda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl "Türk Kültürünün Orta Asya Temelleri" konulu söyleşi ve imza günü ile sevenleriyle buluşacak. Aynı gün 32 farklı yazar daha Kitap Günleri Fuar alanında imza salonları ve yayınevlerinin stantlarında kitaplarını imzalayacak.

FİNALİ PELİN ÇİFT VE TUFAN GÜNDÜZ YAPACAK

Kitap Günleri Fuarının son gününde Pazar günü ise finali Pelin Çift ile Tufan Gündüz yapacak. 16.00'da itap Günleri Fuarı 2. İmza Salonunda sevenleriyle buluşacak olan Pelin Çift ile Tufan Gündüz, burada İnegöllüler için kitaplarını imzalayacaklar. Pazar günü 25 farklı yazar daha yine imza salonları ve yayınevi stantlarında okuyucularla bir araya gelecek. Pazar akşamı 19.00'da da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde Pelin Çift ile Tufan Gündüz'ün konuk olarak katılacağı Gündem Ötesi Soru-Cevap söyleşi programı yapılacak. Bu etkinlikle 5. İnegöl Kitap Günleri son bulacak.

BAŞKAN TABAN TÜM İLÇE HALKINI DAVET ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban, 5. Kitap Günleri Fuarının final günlerinde yapılacak birbirinden güzel etkinlik ve yazar buluşmaları öncesi açıklama yaparak tüm ilçe halkına davette bulundu. İnegöl Belediyesi'nin en önemli organizasyonlarından birinin Kitap Günleri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "İstiyoruz ki yetişkin, genç, çocuk her vatandaşımızın başının ucunda bir kitabı olsun. Herkes okusun. Bu amaçla da çok uygun fiyata kitapların okuyucularla buluştuğu bu organizasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda yazarlarımızı okuyucularla buluşturuyoruz. Ben hafta sonu yapılacak birbirinden kıymetli yazarlarımızın yer aldığı söyleşi ve imza günlerine tüm ilçe halkımızı davet ediyorum. İnşallah çok coşkulu ve güzel 2 final günü yaşayacağız" dedi.

Kitap Günleri Fuarı Hafta Sonu dolu dolu geçecek

İnegöl Belediyesi, Pelin Çift, İnegöl, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kitap Günleri Fuarı Hafta Sonu dolu dolu geçecek - Son Dakika


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