Kitap için aldığı avans dudak uçuklattı: Malikanenin öyle çok gideri var ki!

700 BİN DOLAR AVANS ALDI İDDİASI

Prens Harry ile ilgili Harry: Conversations with the Prince adlı kitabı kaleme alan kraliyet uzmanı Angela Levin, Meghan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı için avans olarak yaklaşık 700 bin dolar almış olabileceğini ileri sürdü.

BU SADECE AVANS

Her ne kadar Markle'ın yayıneviyle yaptığı anlaşma net olarak bilinmese de Levin, ileri sürülen rakamın 695 bin 400 dolar yani yaklaşık 700 bin dolar olduğunu belirtti. Angela Levin, bunun ücretin tamamı değil sadece avans olduğunu da ekledi. Angela Levin "Fakat Markle'ın, bu paradan yardım kuruluşlarına bir miktar aktaracak mı yoksa kendisi ve ailesi için mi kullanacak bu bilinmiyor" diye konuştu. Angela Levin, Prens Harry ile Meghan Markle'ın Los Angeles'ın Santa Barbara bölgesindeki yaşamlarının ucuz olmadığını da hatırlattı. Levin, çiftin 16 yatak odalı evlerinin giderlerinden, orada çalışanların ve güvenlik görevlilerinin masraflarından da söz etti.

"BU GÜLÜNÇ"

Angela Levin'in değindiği bir başka konu da Meghan Markle'ın, kitabın kapağında kendi adını değil Prens Harry ile evlendikten sonra aldığı Sussex Düşesi unvanını kullanması oldu. Levin, "Kraliyet ailesinden ayrılmak istediler, onlardan nefret ediyorlardı, orada kendilerini tuzağa düşürülmüş gibi hissettiler" diyerek Markle'ın kitabın kapağında "Meghan, Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) olarak yazılmasını "gülünç" olarak değerlendirdi.

"ARTIK ÖZGÜRLER"

Levin, Prens Harry ile Meghan Markle'ın özgürlük istediklerini ve artık özgür olduklarını hatırlatarak "İstediğiniz her şeye sahip olamazsınız. Reklam geliri elde etmek için kraliyet ailesindeki pozisyonunuzu kullanamazsınız" diye konuştu.

HARRY'YE YAZDIĞI ŞİİRDEN İLHAM ALMIŞ The Bench (Bank) adlı bu kitap önümüzdeki ay piyasaya çıkacak. Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esin kaynağını alan kitapta, bir baba ile oğulun hikayesi anlatılıyor.

PRENS, ASKERİ ÜNİFORMAYLA RESMEDİLDİ Kitabın illüstrasyonları ise Christian Robinson'a ait. Kitabın çizimlerinde, aileden ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi de dikkat çekti.

İNTİHAL SUÇLAMASI

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kaleme aldığı çocuk kitabının 'intihal' olduğu iddia edildi. Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss'in kitabını kopyalamakla suçlanıyor. Oğulları Archie'nin doğumundan sonra eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esinlenen ve bir baba ile oğulun hikayesini anlatan Meghan Markle'ın, The Bench (Bank) adlı çocuk kitabının 8 Haziran'da piyasaya çıkması bekleniyor.