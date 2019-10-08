Son Dakika Haberleri: Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor
Son Dakika Güncel Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor

Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor

1 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kitap Kafe projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kitap Kafe projesinde çalışmalar devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Kitap Kafe projesinin açılışa hazırlandığını söyledi.


Kitap Kafe projesinin üniversiteli gençlerin ve öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, İnternet erişimi olan sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, nezih bir mekan olarak tasarlandığını ifade eden Vergili, Kitap Kafe projesi ile gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti. Vergili, "Aynı zamanda maddi darlık içinde olan gençlerimize de para harcamadan bir kafeterya ortamında vakit geçirme imkanı sağlamış olacağız" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama
Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]