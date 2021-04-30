Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak - Son Dakika

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

30.04.2021 12:16

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste Pamukkale Belediyesinin büyük ilgi gören projesi Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanmada da kitapseverlerin yanında olacak.

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesinin büyük ilgi gören projesi Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanmada da kitapseverlerin yanında olacak. Vatandaşların telefonla kitap kafeyi arayarak kitap talep edebileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe her zaman olduğu gibi uygulamaya başlanan tam kapanmada da üyelerinin ve kitapseverlerin yanında olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde geçen 1 yılda 800 vatandaşın istediği toplam 7 bin 500 kitabı evlere ulaştıran Pamukkale Belediyesi, halkın beğenisini kazandı. 2020 yılının başlarında 2 bin 700 üyesi ile 3 bin 700 kitap bulunan kitap kafede 2021 yılının ilk aylarında üye sayısı 3 bini, kitap sayısı da 5 bini geçti. Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan tam kapanma sürecinde de kitapseverlere kitap servisi yapacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanmada Kitap Kafe üyeleri ve vatandaşlar telefondan kitap talep edebilecek.

Bol bol kitap okunabilir

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs salgınında her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Ülke olarak topyekun korona virüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 29 Nisan itibariyle yeni bir evreye geçerek tam kapanma sürecine girdik. 17 Mayıs 2021 tahine kadar devam edecek olan bu süreçte tüm birimlerimizde olduğu gibi Kitap Kafemizde halkımızın hizmetinde olacak. Bundan önceki kısıtlamalarda olduğu gibi şimdi de Kitap Kafe üyeleri ve tüm vatandaşlarımızın kitap taleplerini ekiplerimiz karşılayacak. Evde kalınan zamanlarda kitap okumak en güzel aktivitelerden biridir. Bol bol kitap okuyarak bu dönem iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Yüzlerce yazardan binlerce eser vatandaşlarımızın telefonuyla evlerine kadar servislenmeye hazır. Görevli arkadaşımıza ulaştığınız takdirde istediğiniz kitaplar adreslerinize kadar getirilecek. Kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız evde kalarak korona virüs mücadelesine destek vermeleri. Sağlıklı günlerde buluşmayı diliyorum" dedi.

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

Pamukkale, Pandemi, Mayıs, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak         
13:01
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz         
12:49
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak         
12:19
Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim "Muayene şart" diyor         
12:04
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü         
11:58
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı         
11:19
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 13:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement