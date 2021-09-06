Kitap Kafe'ye muhtarlardan kitap bağışı - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanına kitap ulaştırmak için başlatılan kitap toplama kampanyası vatandaşların yanı sıra Eskişehir muhtarlarından da büyük destek görüyor. Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ve Vişnelik Mahalle Muhtarı öncülüğünde başlayan ve kentteki tüm muhtarların destek verdiği kitap toplama kampanyası sayesinde yüzlerce kitap toplandı. Toplanan kitaplar, Mihalıççık Atatürk Parkı'nda ilçe belediyesi tarafından hizmete açılan ve Mihalıççık Çardak Muhtarı Fevziye Kartaltepe'nin kurucusu olduğu kadın kooperatifi tarafından işletilen Kitap Kafe'ye hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Şube Müdürlüğü, ESMEK, Batıkent ve Vişnelik Mahalle Muhtarlarının bir araya geldiği etkinlikte kitapların yanı sıra satranç takımı da hediye edildi. Muhtarlıklar aracılığıyla da kitapların toplanmaya devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 88 numaralı telefonlardan bağış yapmak isteyen vatandaşların ESMEK'e ulaşabileceğini de sözlerine eklediler.

Mihalıççık Çardak Muhtarı Fevziye Kartaltepe, "Daha önce gençlerin veya ailelerin birlikte zaman geçirebileceği bir yer ilçemizde yoktu. Büyükşehir Belediyemiz ve Mihalıççık Belediyemiz bizlere bu süreçte çok destek oldu. Kitap bağışlarının içinde roman ve hikâye kitaplarının yanı sıra üniversite sınavlarına hazırlık kitapları da var. Çocuklarımıza, gençlerimize kitap gönderen ve bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.