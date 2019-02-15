Kitap Kardeşim" Projesi Devam Ediyor

Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi "Kitap Kardeşim" projesi faaliyetleri kapsamında Uzundere ilçesinde konferans düzenledi.

Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi "Kitap Kardeşim" projesi faaliyetleri kapsamında Uzundere ilçesinde konferans düzenledi.



Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında onaylanan "Kitap Kardeşim" projesi faaliyetleri çerçevesinde Uzundere'de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kızılgeçit'in katıldığı konferans düzenlendi. Konferansta Rasim Özderen'in "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler" kitabı değerlendirildi.



Konferansta konuşma yapan proje koordinatörü Muharrem Özdemir "Projemize 5 ilçeden toplam 80 lise öğrencisi katılıyor. Her öğrencimize 6 kitap hediye ettik. Okunan kitaplardan her birini ilçelerimizdeki öğrencilerimizle buluşarak müzakere ediyoruz. Öğrencilerimizi yazar ve akademisyenlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmalar aynı zamanda okulumuz öğrencileri ile ilçelerimizdeki öğrencilerimiz arasında dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.



Konferanstan sonra Tortum Şelalesi gezisi yapıldı.

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