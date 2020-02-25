Kitap kulesi, tâlihlisine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kitap kulesi, tâlihlisine teslim edildi - Son Dakika

Kitap kulesi, tâlihlisine teslim edildi

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin 4. Kitap Günleri Fuarı çerçevesinde düzenlediği "kitap kulesi" çekilişi sona erdi.

Kitap kulesi, tâlihlisine teslim edildi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin 4. Kitap Günleri Fuarı çerçevesinde düzenlediği "kitap kulesi" çekilişi sona erdi. Canlı yayında yapılan çekilişle 100 kitabın yer aldığı kitap kulesinin talihlisi beli oldu. Rümeysa Mutlu'nun kitaplarını Belediye Başkanı Alper Taban teslim etti.


İnegöl Belediyesi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri Fuarında bir yeniliğe de imza attı. Fuar süresince devam eden kitap kulesi çekilişi gerçekleştirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlarla katılınılan çekilişte, vatandaşlara 100 kitabın yer aldığı kitap kulesi verildi. Çekilişe 8226 yorumla katılan vatandaşlar arasında bir asil ve 2 yedek olmak üzere talihli kişinin belirlendiği çekiliş 24 Şubat Pazartesi günü 13.00'da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın canlı yayınla yaptığı çekilişte, 100 kitabın yer aldığı kitap kulesi Rümeysa Mutlu'ya çıktı. Kendisi İstanbul'da eğitim gören Mutlu'nun kitaplarını, babası ve kız kardeşi teslim aldı.


Başkanlık makamında kitapları teslim eden Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir açıklama da yaptı. Taban, "Biliyorsunuz kitap fuarımızda 100 kitaptan oluşan bir kitap kulesi oluşturmuştuk. Bu kitap kulesini de çekilişle bizleri takip eden takipçilerimize çekilişle hediye edeceğimizi ifade etmiştik. Dün yaptığımız canlı yayında çekilişi gerçekleştirdik. Rümeysa Mutlu kardeşimiz bu kitapların talihlisi odu. Biz de bugün kendilerine kitaplarını teslim etmiş olacağız. Destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel eserlerin her birini okumalarını ve okudukça paylaşmalarını arzu ediyoruz" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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