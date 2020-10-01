Kitap kültürü dergisi Şiraze okurla buluştu - Son Dakika

Kitap kültürü dergisi Şiraze okurla buluştu

Genel yayın yönetmenliğini Kudret Ayşe Yılmaz ve editörlüğünü Murat Sedat Sert'in üstlendiği Şiraze dergisi yayın hayatına başladı.

Kitap kültürü dergisi Şiraze okurla buluştu, System.String[]

Genel yayın yönetmenliğini Kudret Ayşe Yılmaz ve editörlüğünü Murat Sedat Sert'in üstlendiği Şiraze dergisi yayın hayatına başladı.

Sert, AA muhabirine, Şiraze'nin etrafında kitap sevdalılarını buluşturmayı ve Şiraze aracılığıyla Türk milletinin okuma kültürüne katkı sunmak istediklerini söyledi.

Kitabı derleyip, toparlayıp bir arada tutan anlamından dolayı dergiye Şiraze ismini seçtiklerini belirten Sert, " 'Birçok dergi varken neden siz de dergi yayınlıyorsunuz' diye bir soru akla gelebilir. Buna en kısa şekilde kitabı ciddi olarak konu edinen dergilerin azlığı dikkatimizi çekince biz de hissettiğimiz mesuliyet duygusuyla bu vazifeye talip olduk." dedi.

Sert, nitelikli eserleri okuyucuya ulaştırmak, okuma kültürüne ve seçici bir okur kitlesinin teşekkülüne katkı sağlamak için gayret edeceklerine dikkati çekerek, "Zira düşünmek okumakla mümkündür. Okumak da sabır isteyen meşakkatli bir eylemdir. Bu meşakkati nimet bilen okuyucular için günümüzün caydırıcı şartlarını göze alarak yola çıktık. Kitapseverlerin desteğini göreceğimize eminiz. Şiraze, kitabın ve okumanın gücüne inanan herkesin dergisidir. Meselelere kitaptan ve kitapla bakmak isteyenleri dergimize davet ediyoruz. Birinci sayımızda dosya konusunu 'Editörlük' olarak belirledik. Vefa köşesinde ise 'M. Uğur Derman'ı misafir ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sert, derginin ilk sayısına Necmettin Turinay, Ömer Lekesiz, Alaattin Karaca, Ali Utku, Yusuf Turan Günaydın, Metin Savaş ve Beşir Ayvazoğlu'nun da aralarında bulunduğu 37 yazarın yazılarıyla destek verdiğini sözlerine ekledi.

Ayşe Yılmaz, Şiraze, Kitap, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kitap kültürü dergisi Şiraze okurla buluştu - Son Dakika

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