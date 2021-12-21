"Kitap kurdu" asırlık çınar gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Şeymus Gergerli, günün önemli bölümünü kütüphanede geçirerek gençlere örnek oluyor.

Evinde genellikle ibadet ve kitaplarla vakit geçiren Gergerli, gün içerisindeki boş vakitlerini de kütüphanelerde değerlendiriyor. Akşamları kitap okumadan uyumayan Gergerli, kitap aşkıyla gençlere de örnek oluyor.

Şeymus Gergerli, AA muhabirine, okuma-yazmayı askerlik yaptığı dönemde geliştirdiğini söyledi.

Askerden önce Türkçe'yi yeterince bilmediğini anlatan Gergerli, "Askere gitmeden önce de okur yazarlığım biraz vardı ama Türkçe seviyem düşük olduğu için pek anlamazdım. Askerde önce Türkçe'yi geliştirdim ardından da okuma-yazmayı pekiştirdim." dedi.

Askerlikten sonra bazı iş başvurularında bulunduğunu ancak diplomaya ihtiyaç duyduğu için açık öğretimden eğitim hayatına başladığını dile getiren Gergerli, bu sayede de ilkokul ve ortaokulu bitirdiğini kaydetti.

Artık çok rahat şekilde okuyup yazdığını belirten Gergerli, şöyle konuştu:

"Artık kitap ve gazeteleri rahatlıkla okuyorum. Okuduğumu anladıkça daha çok okumaya yöneldim ve artık bende kitap okuma sevdası başladı. Boş zamanlarımda mutlaka kitap okurum. Akşamları uyumadan önce kitap okumadan yatmam. Dini kitaplar da okurum. En çok gençlerin okumasını istiyorum. Torunlarımla sürekli kütüphaneye gidiyorum, burada kitap aldığımı gören gençler şaşırıyor."

Gençler şaşırıyor

Kütüphanede sık sık Şeyhmus amcayla karşılaşan gençlerden Kübra Bıyıklı ise amcanın kitap okuma aşkını gördükçe daha çok okumak istediğini ifade ederek, Gergerli ile bazen kitap kritiği bile yaptıklarını dile getirdi.

Ayşenur Dağ da Şehmus amcanın kitap okuma sevgisinin anlatılmayacak kadar güzel duygular meydana getirdiğini, onun tüm gençlere örnek olduğunu kaydetti.