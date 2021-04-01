Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu - Son Dakika

Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu

01.04.2021 10:32
Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu, System.String[]

57. Kütüphane Haftası'nda, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nden bir yılda 109 kitap ödünç alarak okuyan 53 yaşındaki öğretmen Fahri Oğuz Alakuş, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

57. Kütüphane Haftası'nda, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nden bir yılda 109 kitap ödünç alarak okuyan 53 yaşındaki öğretmen Fahri Oğuz Alakuş, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Akaluş, "Kitap okuma alışkanlığını öğrencilerime de aşılamaya çalışıyorum" dedi.

57. Kütüphane Haftası'nın 29 Mart'ta başladığını ve 4 Nisan tarihine kadar devam edeceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 75. Yıl İl Halk Kütüphanemizde sergimiz oldu. Çeşitli okullardan öğrencilerimizin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi ziyarete açtık. Bunun dışında en çok kitap okuyan okuyucularımıza ödül verdik" dedi.

Öğretmen Fahri Oğuz Alakuş'un kütüphaneden en çok kitap okuyan kişi olduğunu söyleyen Şükrü dursun, "Fahri Oğuz Alakuş öğretmenimiz bir yılda kütüphanemizden 109 kitap ödünç almış ve bunun yanında bireysel kitap alarak bu sayıyı 230'a çıkarmış. Bu bizi çok mutlu etti. Kendisini tebrik ediyoruz ve okumaya devam etmesini istiyoruz. Öğretmen olması hasebiyle aynı kitap sevgisini öğrencilerine de aşıladığını biliyoruz" diye konuştu.

İlkokul yıllarından itibaren kitapları çok sevdiğini söyleyen 53 yaşındaki öğretmen Fahri Oğuz Alakuş, bir buçuk yıl önce aktif satışı olmayan kitapları aradığını ve 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi ile iletişime geçtiğini anlatarak, "Burayı aradığımda görevli, istediğim kitapların bulunduğunu söyledi. Geldim ve üye oldum. Özellikle bulamadığım kitaplar konusunda burası bana yardımcı oldu ve o günden beri bu kütüphaneden faydalanıyorum" şeklinde konuştu.

Lise yıllarında düzenli okumaya başladığını ve yayın evleri ile yazarları seçerek daha kaliteli okumaya yöneldiğini anlatan Alakuş, "Okuma alışkanlığını öğrencilerime kazandırma konusunda örnek olmaya çalışıyorum. Sözden ziyade yaptıklarımız ve davranışlarımızla önce örnek olmalıyız. Onları da teşvik etmeye çalışıyorum. 24 yıllık öğretmenim ve 53 yaşındayım. En çok edebiyat, psikoloji, felsefe, mitoloji gibi hemen hemen her tarz kitapları okumaya çalışıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu
Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu

Kütüphane Haftası, Öğretmen, Kitap, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kitap kurdu örnek öğretmen bir yılda 109 kitap okudu - Son Dakika


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