"Kitap Kurdu" programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kitap Kurdu' programı düzenlendi - Son Dakika

"Kitap Kurdu" programı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, "Kitap Kurdu" programı düzenlendi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, "Kitap Kurdu" programı düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Hakan Bay ve beraberlerindeki daire amir ve müdürleri, Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulunun düzenlediği "Kitap Kurdu" etkinliğine katıldı.


Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu öğrencileri ile Tanrıverdi Öğretmen evinde bir araya gelen yetkililer, burada Kitap Kurdu projesinde hediye almaya hak kazanan öğrencilere hediyeler de verdiler.


"Kitap Kurdu" etkinliği kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler ile birlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalar verildi. - MALATYA

Kitap Kurdu programı düzenlendi

Doğanyol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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