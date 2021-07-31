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Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi - Son Dakika

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

31.07.2021 07:46
Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi, System.String[]

BİR GÜN RASTGELE BİR VİDEO KOYDUM VE 'PATLADI'Yaren Erdoğdu - @yarenerdogdu (56 bin takipçi)Genel olarak kitap önerileri yapıyorum, içerikleri hakkında videolar çekiyorum, TikTok trendlerini kitaplara uyarlıyorum.

BİR GÜN RASTGELE BİR VİDEO KOYDUM VE 'PATLADI'

Yaren Erdoğdu - @yarenerdogdu (56 bin takipçi)

Genel olarak kitap önerileri yapıyorum, içerikleri hakkında videolar çekiyorum, TikTok trendlerini kitaplara uyarlıyorum.

Bir gün rastgele bir kitapla ilgili video koydum ve 'patladı'. O videodan sonra insanlar kitap önerisi istedi ve zamanla hesabımın teması bu oldu.

Yorumlar genellikle çok güzel, insanlar okuma isteklerinin arttığını söylüyor. 56 bin takipçim var. Genellikle takipçilerimin isteklerine göre çekiyorum videoları.

TikTok daha samimi bir platform bence ve benim yaşımda insanlar burada daha fazla olduğundan, TikTok bana daha uygun geliyor.

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

ARKADAŞLARIM ARASINDA KİTAP OKUYAN YOKTU

Sude Nur Arabacı - @sdnaa  (16.250 takipçi)

Arkadaşlarım arasında kitap okuyan yoktu ve ben kitaplar hakkında sohbet etmeye bayılırım. Bu platformda benim gibi insanlar bulabileceğimi düşündüm.

Birçok yeni arkadaş edindim.

Yaşıtlarımın ailesi genellikle klasik kitaplar okumaları yönünde baskı yapıyor, dolayısıyla çoğu genç okurken sıkılıp kitaplardan soğuyor.

Yaptığım yayınlar sayesinde yeni kitaplar keşfeden, okumaya ilgi duymaya başlayan insanların mesajlarını alıyorum, bu beni çok mutlu ediyor.

Öncelikle kurgusu merak uyandıracak kitapları bulmaya çalışıyorum.

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

TİKTOK'LA DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞILIYOR

Öykü Beste Günalan - @catwithbookaddiction (2.850 takipçi)

Pandemide evde kaldığımız günlerde, eski hobilerimden biri olan kitap okumakla tekrar barıştım. İnsanlara ulaşmaya karar verdim. Bu şekilde herkesin bu büyülü dünyaya girmesine katkım olabileceğini düşündüm.

Her hafta okuduğum kitaplarla ilgili düşüncelerimi paylaşıp ay sonunda da puanlama yapıyorum.

TikTok, algoritması sebebiyle daha çok kişiye ulaşmanın çok kolay olduğu sosyal medya platformlarından biri. Yani videolarım, uzun süredir eline kitap alma fırsatı bulamayan insanların dahi ana sayfasına düşebilir.

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

ZATEN OKUDUĞUM KİTAPLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTİYORDUM

Zeynep Dereli - @nedensizkitap (2.450 takipçi)

Zaten bir kitabı bitirdiğimde onunla ilgili konuşmak ve tartışmak istiyordum. TikTok bayağı yardımcı oldu.

İstek videolar oluyor, elimden geldiğince onları çekiyorum, geri dönüşler iyi oluyor.

Ortalama haftada üç-dört kez kitap önerisi yapıyorum.

TikTok aktif olup sohbet edeceğimiz, hiç ummadığımız birinin bile bizi görebileceği bir yer. Sıradışı bir uygulama. Tam da eğlenmek için insanın kendisini bulduğu bir yer. Kitapseverlerin ilgisini de ortaya çıkarıyor ayrıca...

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

BEĞENDİĞİM KİTAPLARI ALAN ÇOK İNSAN VAR

Ekin Yurtbaşı - @ekinyrtbs3 (6.700 takipçi)

TikTok'ta kitapla ilgili eğlenceli paylaşımlar yapanlar vardı, ben de başladım.

Önceliğim kitabın konusunu beğenmek. Benim beğendiğimi görüp bir kitabı alan çok insan var ve bu benim için çok değerli.

Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi
Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi

Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kitap kurtları TikTok'u ele geçirdi - Son Dakika Magazin


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